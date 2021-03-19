Казахстанцам вручили Медаль Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни во всех регионах Казахстана проходят торжественные мероприятия, посвящённые вручению Медалей Елбасы участникам бронзового уровня. Лидерами по количеству победителей стали Алматинская (384) и Восточно-Казахстанская (340) области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В Нур-Султане 165 победителей. Вручение медалей состоялось во Дворце школьников. Все участники на протяжении 6 месяцев работали над саморазвитием.

«Медаль Елбасы» - самый масштабный challenge страны, к участию приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет. Участникам необходимо выбрать бронзовый, серебряный или золотой уровни и начать программу длительностью от 6 до 18 месяцев. За это время молодые люди развивают свои навыки в 7 направлениях: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика.

«Участвуя в проекте «Медаль Елбасы», я прекрасно понимал, что это будет потрясающий опыт, но даже не представлял, насколько сильно участие в проекте повлияет на мою жизнь. В проекте я добился своих поставленных целей по направлениям «Волонтёрство», «Чтение книг», «Таланты и навыки». Я благодарен за проект! Здесь я раскрыл новые грани себя и ещё больше полюбил то, чем я занимаюсь. Ещё я нашёл новых друзей! Все они активные, интересные, идейные и с горящими глазами», - поделился своими впечатлениями участник проекта Жарас Женисов.

В 2020 году программа «Медаль Елбасы» охватила более 11 тысяч участников со всех регионов страны, 23% от общего количества участников – это ребята из сельской местности. Успешно завершили бронзовый уровень 3 535 человек.

«За время участия в проекте я успел приобрести опыт, который пригодится мне в дальнейшей жизни! Особое место для меня заняло направление «Волонтёрство». Оно было новым для меня, и теперь я знаю, как помогать окружающим на постоянной основе. Выражаю огромную благодарность уважаемому Елбасы за такую инициативу для молодых людей», - сообщил участник проекта Алтынбек Әбілда.

Своими впечатлениями поделились и родители: «Моей дочери, Нурметовой Наргиз, 14 лет, за 6 месяцев она поучаствовала в Международной премии «Волонтёр года», стала одной из героинь фотовыставки «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19», организованной Фондом ООН, прошла онлайн-курсы «Финансовая грамотность», «Цифровая грамотность», «Мобилография» и др. Я вижу, как она мотивирована и идёт к своим целям, а проект «Медаль Елбасы» помогает ей в этом! От имени родителей участников я выражаю огромную благодарность уважаемому Елбасы за такую возможность для наших детей!» - сообщила Зухра Нурметова.