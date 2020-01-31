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Казахстанцам теперь не нужно ходить в ЦОН при переименовании улиц

31 Января 2020 13:15
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Казахстанцам теперь не нужно ходить в ЦОН при переименовании улиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь при переименовании улиц собственникам недвижимости в Казахстане не нужно ходить в ЦОН для актуализации данных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

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«Отныне собственникам недвижимости при изменении наименования населенных пунктов, улиц не нужно обращаться в ЦОНы и ждать регистрации три дня. Это стало возможным с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг». Данные сведения автоматически будут поступать в систему недвижимости без предоставления каких-либо документов», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба поясняет, что если ранее в случае смены фамилии и других данных (при замужестве и т.п.) правообладателям недвижимости приходилось также обращаться в ЦОНы, то теперь и эта процедура исключена, все автоматизировано. Все данные об изменениях берутся из систем ЗАГС.

По данным Минюста, в среднем за год с такими заявлениями обращаются порядка 28 тысяч граждан. За три года общее количество зарегистрированных изменений данных правообладателя составила порядка 87 тысяч.



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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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