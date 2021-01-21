Казахстанцам теперь не нужно будет возить с собой водительские права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат одобрил в двух чтениях проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан группой депутатов Парламента. Так, законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан.

«То есть водитель в случае, если его остановил сотрудник полиции, может представить свое удостоверение личности, и по удостоверению личности сотрудник полиции через планшет, посредством электронной базы сможет проверить все необходимые документы. В Сенате данная поправка обсуждалась. Мы обсуждали, насколько это может препятствовать деятельности сотрудников органов внутренних дел, мы получили исчерпывающие ответы от разработчика, а также от министерства внутренних дел. То есть работа будет осуществляться на должном высоком уровне», - пояснил депутат Сената Нурлан Бекназаров в ходе пленарного заседания Сената.

«Кроме того, предлагается из Кодекса об административных правонарушениях исключить административную ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, если ранее имелся штраф за данное деяние, теперь этот вопрос не будет рассматриваться», - отметил сенатор.

Н. Бекназаров проинформировал, что изменения и дополнения в законопроект не применяются к иностранным водителям и зарубежным транспортным средствам, они обязаны иметь при себе все необходимые документы.

Отметим, что законопроект депутаты одобрили в двух чтениях.

Как прокомментировал спикер Сената Маулен Ашимбаев, принятый Закон разработан по поручению Президента страны с учетом мнений членов Национального совета общественного доверия.

«Новые нормы, заложенные в документе, содержат нововведения, касающиеся вождения. Соответственно, при вождении теперь исключается обязанность носить водительское удостоверение и технический паспорт автомобиля. Надеемся, что в дальнейшем закон создаст правовую основу для создания благоприятных условий для граждан в этом направлении», - считает М. Ашимбаев.