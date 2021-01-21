Казахстанцам теперь не нужно будет возить с собой водительские права
Законопроект разработан группой депутатов Парламента. Так, законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан.
«То есть водитель в случае, если его остановил сотрудник полиции, может представить свое удостоверение личности, и по удостоверению личности сотрудник полиции через планшет, посредством электронной базы сможет проверить все необходимые документы. В Сенате данная поправка обсуждалась. Мы обсуждали, насколько это может препятствовать деятельности сотрудников органов внутренних дел, мы получили исчерпывающие ответы от разработчика, а также от министерства внутренних дел. То есть работа будет осуществляться на должном высоком уровне», - пояснил депутат Сената Нурлан Бекназаров в ходе пленарного заседания Сената.
«Кроме того, предлагается из Кодекса об административных правонарушениях исключить административную ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, если ранее имелся штраф за данное деяние, теперь этот вопрос не будет рассматриваться», - отметил сенатор.
Н. Бекназаров проинформировал, что изменения и дополнения в законопроект не применяются к иностранным водителям и зарубежным транспортным средствам, они обязаны иметь при себе все необходимые документы.
Отметим, что законопроект депутаты одобрили в двух чтениях.
Как прокомментировал спикер Сената Маулен Ашимбаев, принятый Закон разработан по поручению Президента страны с учетом мнений членов Национального совета общественного доверия.
«Новые нормы, заложенные в документе, содержат нововведения, касающиеся вождения. Соответственно, при вождении теперь исключается обязанность носить водительское удостоверение и технический паспорт автомобиля. Надеемся, что в дальнейшем закон создаст правовую основу для создания благоприятных условий для граждан в этом направлении», - считает М. Ашимбаев.