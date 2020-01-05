Казахстанцам стала доступна медицинская реабилитация позднего этапа в рамках ОСМС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинская реабилитация теперь будет доступна бесплатно всем застрахованным казахстанцам в системе обязательного социального медицинского страхования. Сегодня в ходе посещения медицинских организаций столицы это еще раз отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сдужбу МЗ РК.
Например, в городской поликлинике № 2 уже с июля прошлого года функционирует отделение реабилитационного лечения для детей с заболеваниями центральной нервной системы, синдромом Дауна, аутизмом и др. С января 2020 года начало свою работу и отделение реабилитационного и восстановительного лечения для пациентов, нуждающихся в 3-м этапе реабилитации. Отделение обслуживает как взрослых, так и детей.
Необходимо отметить, что реабилитация позднего этапа детям и взрослым будет оказываться в специализированных отделениях и центрах. Кроме того, детям и инвалидам будет доступна и реабилитация в амбулаторных условиях.
В целом, финансирование восстановительного лечения и реабилитации в условиях ОСМС в 2020 году повысилось почти в 12 раз.
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