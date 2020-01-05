+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -6 °С
USD 382.59 EUR 429.00
RUB 6.16 CNY 54.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцам стала доступна медицинская реабилитация позднего этапа в рамках ОСМС

5 Января 2020 18:46
Поделиться:
Казахстанцам стала доступна медицинская реабилитация позднего этапа в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинская реабилитация теперь будет доступна бесплатно всем застрахованным казахстанцам в системе обязательного социального медицинского страхования. Сегодня в ходе посещения медицинских организаций столицы это еще раз отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сдужбу МЗ РК.

Новости по теме

Елжан Биртанов: Все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента
ОСМС для застрахованных: платное станет бесплатным Отчисления половины жителей Павлодарской области в Фонд медстрахования уплатит государство Бердибек Сапарбаев о внедрении ОСМС: готовность составляет почти 99%

Например, в городской поликлинике № 2 уже с июля прошлого года функционирует отделение реабилитационного лечения для детей с заболеваниями центральной нервной системы, синдромом Дауна, аутизмом и др. С января 2020 года начало свою работу и отделение реабилитационного и восстановительного лечения для пациентов, нуждающихся в 3-м этапе реабилитации. Отделение обслуживает как взрослых, так и детей.



Необходимо отметить, что реабилитация позднего этапа детям и взрослым будет оказываться в специализированных отделениях и центрах. Кроме того, детям и инвалидам будет доступна и реабилитация в амбулаторных условиях.

В целом, финансирование восстановительного лечения и реабилитации в условиях ОСМС в 2020 году повысилось почти в 12 раз.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив