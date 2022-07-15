15 Июля 2022 09:45

Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК обсуждены вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В совещании под председательством министра Каирбека Ускенбаева приняли участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов, управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров, а также представители местных исполнительных органов и угледобывающих предприятий.

Министерством сформирован План потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану объем потребления составляет около 9,5 млн тонн, из них коммунально-бытовой сектор - 2,8 млн тонн.

«Подготовка к следующему отопительному сезону министерством начата в марте. Представителям местных исполнительных органов рекомендуется начать заготовку угля для населения с 15 июля. Министерством разработана Дорожная карта. На сегодня карта направлена акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент для работы», – сказал Ильяс Оспанов.

Подводя итоги совещания, Каирбек Ускенбаев поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону.