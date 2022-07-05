5 Июля 2022 19:25

Казахстанцам рекомендуют использовать маски в аэропортах, на вокзалах и в транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала постановление о проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции на объектах транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

Руководителям организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен) необходимо обеспечить проведение ревизии систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах;

допуск пассажиров в транспортное средство в количестве, не превышающем число посадочных мест, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов);

проветривание салона транспортного средства, влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров, во время стоянки по окончанию маршрута;

проведение дезинфекции общественного транспорта по окончанию смены (рейса, маршрута);

наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, антисептиков для рук, дезинфицирующих средств;

обязательное использование персоналом средств индивидуальной защиты (маски), антисептиков для рук;

информирование пассажиров о мерах профилактики короновирусной инфекции и рекомендовать использование средств индивидуальной защиты (маски) в транспортном средстве.

Руководителям международных аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов обеспечить очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров и других работ систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха в соответствии с графиком плановых профилактических работ;

текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров, протирание дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) пола, окон, стен, ручек дверей, поручней, сидений и иных поверхностей, не исключающих контакта с руками пассажиров;

регулярное проветривание всех помещений;

в местах нахождения пассажиров и посетителей (залы ожидания, комнаты матери и ребенка), у входа или в санитарных узлах установку санитайзеров для обработки рук;

инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп, а также контроль их соблюдения;

персонал средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики) и контроль их использования;

работу медицинского или здравпункта с изолятором с обеспечением следующих требований: постоянное присутствие медперсонала; соблюдение дезинфекционного режима; обеспечение лекарственными средствами, медицинским оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, медицинскими масками и др.); обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.

Рекомендовать пассажирам использование средств индивидуальной защиты (маски) в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования в транспорте;

информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже 1 раза в 60 минут.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 июля 2022 года.











