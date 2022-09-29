Казахстанцам ограничат доступ к фондовому рынку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится требование для казахстанских брокеров оценивать квалификацию и инвестиционный профиль клиента, то есть физического лица перед покупкой им финансовых инструментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клиенты будут подразделяться на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы смогут купить любой финансовый инструмент, даже высокорисковый. Физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут приобретать консервативные финансовые инструменты, с минимальным уровнем рисков. При этом данное ограничение не распространяется на юридических лиц, которые смогут нанять соответствующих квалифицированных управляющих и оценивать свои инвестиции самостоятельно», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что квалифицированным инвестором будет признаваться физическое лицо, которое соответствует таким критериям, как наличие соответствующего образования, профессиональных сертификатов, опыта работы на фондовом рынке, финансовых активов на сумму не менее 8,5 тыс. МРП.

В случае, если инвестор не соответствует этим критериям он вправе пройти тестирование по оценке уровня квалификации, которое будет проводить его брокер.

Услуги инвестиционного консультирования могут оказывать только лицензируемые брокеры и дилеры.

М.Хаджиева подчеркнула, что эти меры направлены для защиты инвесторов, число которых достигло 404 тыс. человек.













Фото: ortcom.kz