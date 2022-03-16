Казахстанцам нужен активный код социального поведения – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, академик НАН РК, доктор социологических наук Зарема Шаукенова поделилась мнением касательно Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступления, обращения Главы государства являются самыми ожидаемыми в обществе. Все внимание казахстанцев было сегодня приковано к Посланию Президента народу Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что оно превзошло все ожидания. У Казахстана начался качественно новый этап политического развития. Мы вступили в новую фазу, когда возрастают значимость регионов, общественного сектора и др. При этом важным аспектом успешности дальнейшего развития, в том числе, сохранения внутриполитической стабильности, является формирование у населения активного кода социального поведения, необходимого для снижения по многим параметрам самовнушенной зависимости индивида от государства», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее словам, большая часть казахстанцев ожидает поддержки от государства.

«По данным проведенных нами ранее опросов, лишь чуть больше четверти населения для собственного же развития готово рассчитывать, в первую очередь, на свои силы. Остальная часть возлагает свои надежды на государство. При этом наибольшая в долевом отношении часть респондентов благополучие страны связывала, исключительно с усилиями Президента. Это безусловный результат того, что буквально все замыкается на первом лице. Глава государства, сегодня сказал о том, что нужно постепенно отходить от такой практики, необходим окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом», - отметила З. Шаукенова.

Она подчеркнула, что сила любого Парламента – в наличии профессионального депутатского корпуса и обеспечении преемственности между созывами Парламента.

«На первоначальных этапах становления нынешнего Парламента происходил своеобразный естественный отбор персоналий, которые бы наиболее оптимально могли реализовать функции представительства и публичной политики. Вместе с тем, со временем обозначилась тенденция снижения влияния депутатского корпуса на дела в государстве. Что в свою очередь постоянно актуализировало перед властью потребность в формировании дополнительных или вспомогательных структур согласования общественных интересов. Это выражается в создании различного рода консультативно-совещательных органов при Президенте. Несмотря на все их плюсы, данные структуры зачастую воспринимаются населением как проявление политической слабости и не репрезентативности Парламента», - сказала социолог.

С учетом этого в обществе стал активно подниматься вопрос внедрения и мажоритарной системы выборов. Преимущественно рассматривался вопрос уравновешивания пропорциональной и мажоритарной систем, т. е. перехода к смешанной системе.

«В своем Послании Президент сегодня поставил точку в данных дискуссиях - депутатский корпус будет формироваться по следующей схеме: 70% на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Наряду с этим Мажилис Парламента должен отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Перенос и сокращение квоты Ассамблеи народа Казахстана из Мажилиса в Сенат является правильным с политической и юридической точки зрения. И опять же совпадает с мнением населения», - заключила З. Шаукенова.