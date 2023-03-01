Казахстанцам напомнили об ответственности за уклонение от воинской службы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За уклонение от прохождения воинской службы предусматривается как уголовная, так и административная ответственность. Об этом заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военная служба - это основа сохранения суверенитета нашей страны. А воспитание молодежи, подготовка ее к защите Отечества считается важнейшей задачей не только государственных структур, но, в первую очередь, всего общества. Военная служба - это установленная законом обязанность каждого мужчины, а уклонение от ее прохождения предполагает уголовную и административную ответственность», - сказал Бауыржан Артыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер также отметил, что призыв граждан на воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами.

«Бывают случаи, когда граждане для решения вопроса об отсрочке или освобождении от призыва обращаются к мошенникам, которые не имеют никакого отношения к призывной комиссии. Поэтому для того, чтобы были приняты оперативные меры по всем случаям проявления коррупции, а также для получения консультации по возникшим обстоятельствам необходимо обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов», - добавил начальник департамента.

Призыв на срочную службу в Казахстане уже начался.