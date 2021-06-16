Казахстанцам доступны 78 видов высокотехнологичной медицинской помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе встречи с медицинскими работниками заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что на сегодняшний день ряд направлений отечественной медицины успешно конкурируют на международном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами предусмотрено увеличение количества грантов на подготовку медицинских работников. Так, несмотря на пандемию, в стране сохраняется положительная медико-демографическая динамика. По результатам 2020 года на 3% снизилась материнская смертность и смертность от злокачественных заболеваний. Безусловно, за этими цифрами стоят человеческие жизни, самоотверженный труд медицинских работников», - сказал Ералы Тугжанов.

По его словам, сегодня ряд направлений отечественной медицины успешно конкурируют на международном уровне.

«В нашей стране обеспечена доступность населению по 78 видам высокотехнологичной медицинской помощи. В текущем году планируется внедрить радиохирургический метод лечения заболеваний центральной нервной системы с применением аппарата. В этом году планируется открыть детский кардиохирургический центр при Nazarbayev University», - отметил Ералы Тугжанов.