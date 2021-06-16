Казахстанцам доступны 78 видов высокотехнологичной медицинской помощи
«Нами предусмотрено увеличение количества грантов на подготовку медицинских работников. Так, несмотря на пандемию, в стране сохраняется положительная медико-демографическая динамика. По результатам 2020 года на 3% снизилась материнская смертность и смертность от злокачественных заболеваний. Безусловно, за этими цифрами стоят человеческие жизни, самоотверженный труд медицинских работников», - сказал Ералы Тугжанов.
По его словам, сегодня ряд направлений отечественной медицины успешно конкурируют на международном уровне.
«В нашей стране обеспечена доступность населению по 78 видам высокотехнологичной медицинской помощи. В текущем году планируется внедрить радиохирургический метод лечения заболеваний центральной нервной системы с применением аппарата. В этом году планируется открыть детский кардиохирургический центр при Nazarbayev University», - отметил Ералы Тугжанов.