Казахстанцам доступно лечение за рубежом через ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание фонда «Қазақстан халқына» не повлияло на работу и финансовое положение Фонда социального медицинского страхования. В рамках ФСМС казахстанцам доступно лечение за рубежом, которое осуществляется для обеспечения доступности медуслуг, недостаточно развитых или вовсе не оказываемых в Казахстане. Об этом заявила директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Лаззат Шоманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание фонда «Қазақстан халқына» не повлияло на финансовую нагрузку ФСМС. Цель фонда «Қазақстан халқына» другая. У нас запланированы все расходы на помощь больным. Кроме того, у нас есть специальный орган под названием «Рабочий орган по организации лечебных мероприятий за рубежом». Через этот организационный орган мы создаем условия для получения пациентами медицинской помощи за рубежом, которая не может быть оказана в нашей стране. Есть специальная комиссия. Эту комиссию возглавляет вице-министр здравоохранения РК. Если комиссия одобрит, то отправляем на лечение. То есть, данный вид медпомощи не связан с фондом «Қазақстан халқына», - сказала Лаззат Шоманова на площадке СЦК.

По ее словам, в Фонде внимательно следят за состоянием пациента, направленного за рубеж.

«При отправке на лечение за границу мы не перечисляем оплату в 100%. В начале перечисляем 70%, и когда пациент возвращается в страну, эксперты рассматривают заключение зарубежных коллег. Только убедившись, что по этому заключению было проведено полное лечение, переводим оставшиеся деньги в зарубежную организацию. На получение такой медуслуги направляются больные пациенты, нуждающиеся в высокой квалификационной помощи, не подлежащие лечению у нас. Чаще всего направляются пациенты, которым требуется донорство органов и тканей. Существует так называемая радиационная терапия, к примеру, по этому лечению отправляем в Беларусь. Надо сказать, что эта помощь особенно адресована детям», - отмечает Л. Шоманова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали проект приказа по упрощению порядка обращения граждан к узким специалистам в рамках медпомощи на амбулаторном уровне. Согласно документу, пациенты смогут обращаться к врачам без направления терапевта.