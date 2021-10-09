Казахстанца задержали в России за организацию незаконного игорного бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одного из участников транснациональной организованной преступной группы задержали на территории города Химки Московской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Установлено, что с 2013 по 2018 годы участники группы в составе граждан России и Казахстана под видом деятельности букмекерской конторы организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске. Ему вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.

Столичными полицейскими проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе, которого задержано 24 уголовных преступника, установлено местонахождение 17-ти без вести пропавших граждан. За пределами РК было задержано два уголовных преступника, находившихся в розыске.