Казахстанца задержали в России за организацию незаконного игорного бизнеса
Установлено, что с 2013 по 2018 годы участники группы в составе граждан России и Казахстана под видом деятельности букмекерской конторы организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.
Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске. Ему вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.
Столичными полицейскими проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе, которого задержано 24 уголовных преступника, установлено местонахождение 17-ти без вести пропавших граждан. За пределами РК было задержано два уголовных преступника, находившихся в розыске.