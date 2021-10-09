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    10:49, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанца задержали в России за организацию незаконного игорного бизнеса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одного из участников транснациональной организованной преступной группы задержали на территории города Химки Московской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Установлено, что с 2013 по 2018 годы участники группы в составе граждан России и Казахстана под видом деятельности букмекерской конторы организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

    Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске. Ему вменяется создание и руководство транснациональной организованной группой, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса.

    В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан.

    Столичными полицейскими проведено оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе, которого задержано 24 уголовных преступника, установлено местонахождение 17-ти без вести пропавших граждан. За пределами РК было задержано два уголовных преступника, находившихся в розыске.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы Россия
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