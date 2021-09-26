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    22:39, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанца со скандалом лишили «золота» ЧМ по боксу среди военнослужащих

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - У сборной Казахстана отобрали золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В перерыве между боями диктор объявил об изменении результата финального боя в весовой категории до 52 килограммов между казахстанским боксером Дамиром Абдикадиром и россиянином Дмитрием Двали.

    Официальное решение судей было в пользу казахстанца — 3:2, однако после боя российская сторона подала апелляцию, которая была единогласно удовлетворена независимой комиссией. Таким образом, победителем этого поединка был назван Дмитрий Двали, и именно ему будет вручена золотая медаль. Дамир Абдикадир в итоге после такого скандального вердикта закончил выступление на турнире с «серебром».




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