Казахстанца со скандалом лишили «золота» ЧМ по боксу среди военнослужащих

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - У сборной Казахстана отобрали золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В перерыве между боями диктор объявил об изменении результата финального боя в весовой категории до 52 килограммов между казахстанским боксером Дамиром Абдикадиром и россиянином Дмитрием Двали.

Официальное решение судей было в пользу казахстанца — 3:2, однако после боя российская сторона подала апелляцию, которая была единогласно удовлетворена независимой комиссией. Таким образом, победителем этого поединка был назван Дмитрий Двали, и именно ему будет вручена золотая медаль. Дамир Абдикадир в итоге после такого скандального вердикта закончил выступление на турнире с «серебром».







