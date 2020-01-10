Казахстанца приговорили к 2,5 годам тюрьмы в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Два года шесть месяцев – такой приговор вынесли сегодня казахстанцу, сбившему семилетнего мальчика в Южной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Родители ребенка не простили подсудимого. По их словам, на лечение пострадавшего потрачено свыше 60 миллионов вон – это больше 50,5 тысяч долларов. Кроме этого, отцу и матери мальчика пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за сыном.