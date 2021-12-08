Казахстанца на границе в Павлодарской области поместили в карантинный стационар
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За сутки через границу Казахстана в Павлодарской области прошли 456 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 456 человек, из них 171 пеший и 285 водителей фур. В карантинный стационар помещен один гражданин Республики Казахстан», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах не выявлено. Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.
«Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу, дают консультации по телефону не только гражданам РК, но и иностранцам, желающим пересечь государственную границу Казахстана», - добавили в ведомстве.
Напомним, 23 ноября за сутки на границе Казахстана в регионе в карантинный стационар были помещены три казахстанца.
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