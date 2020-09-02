Казахстан знает, что делать в нынешние непростые времена – сенатор Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым находится в числе стран, которые знают, что делать в нынешние непростые времена, считает депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Мы живем в очень сложное время. Коронавирус и наложившийся на него крайне серьезный и, по-видимому, глубоко системный мировой финансово-экономический кризис отбросили многие страны на годы и десятилетия назад. И в полный рост встаёт вопрос – как жить дальше? В отличие от многих стран мира, 1 сентября 2020 года Республика Казахстан в решении этого вопроса совершила настоящий прорыв, выдвинулась в число лидеров. Основа этого – новое Послание нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Его ключевой особенностью является то, что в качестве ориентира для дальнейшей жизни страны выбрано не стремление восстановиться до прежних позиций, а во многом совершенно новый курс развития республики», - заявил сенатор Бакытжан Жумагулов.

По словам сенатора, как прежде жить уже нельзя, поэтому Глава государства выдвинул целый ряд системных и глубоко продуманных нововведений.

«Самый, пожалуй, принципиальный момент: он подчеркнул, что нефтяной суперцикл, по-видимому, завершается. А значит, диверсификация экономики становится безальтернативной . Об этом у нас много говорилось, но делалось явно недостаточно. Теперь другого пути нет, а значит, придется формировать новую, технологичную, конкурентоспособную перерабатывающую экономику . Такой путь потянет за собой многие сектора. Потребуется стимулировать в этом направлении бизнес, поднять на новый уровень подготовку кадров (здесь будет разработана Концепция непрерывного образования), науку, опытно-конструкторские разработки, инновации, экологичность производства и т.д.», - считает депутат.

Как отметил Б.Жумагулов, объем работы огромный, и поможет справиться с ним новая модель государственного управления , также выдвинутая в Послании.

«Ее принципом должно стать главенство результат над процессом. В ней будет существенно укреплена роль стратегического планирования – воссоздается Агентство по стратегическому планированию и реформам в ведении Президента. Будет сформирована новая правовая база деятельности МСБ и создано Агентство по защите и развитию конкуренции. Новые задачи поставлены перед АПК, транспортной инфраструктурой и другими сферами экономики. Из других вопросов, затронутых в Послании, меня тронули слова о необходимости прекращения валютных спекуляций . Это в перспективе даже более важный фактор, чем кажется. По имеющейся информации, за рубежом сейчас многие банки переключаются на биржевые игры, которые намного более прибыльны, чем работа с населением и производственным бизнесом, интересы которых от этого страдают. И естественно, одной из ключевых задач для нашей страны остается цифровизация она архиважна и в управлении государством, и в образовании и науке, и в бизнесе, и для граждан. И как развитие самого IT-сектора с выходом на международную конкурентоспособность. В целом Послание меня по-настоящему вдохновило. Отрадно, что Казахстан во главе с Президентом К. Токаевым находится в числе стран, которые знают, что делать в нынешние непростые времена», - резюмировал сенатор Жумагулов.