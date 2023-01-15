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Казахстан завоевал «золото» Универсиады в Лейк-Плэсиде

15 Января 2023, 00:46
Казахстан завоевал «золото» Универсиады в Лейк-Плэсиде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены выиграли первую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 километров у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков. Лучший результат показал Вадим Куралес — он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль. Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0). Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).


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