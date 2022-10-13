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Казахстан завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
13 Октября 2022, 20:32

Казахстан завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тяжелоатлет Асылжан Бектай выиграл золотую медаль на чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Манаме (Бахрейн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 89 килограммов казахстанский спортсмен набрал в сумме 362 килограмма, набрав 165 килограммов в толчке и 197 килограммов в рывке. Серебряная и бронзовая медали достались кыргызстанцу Эмилю Молдодосову и иранскому тяжелоатлету Масуду Чатрай.

Казахстанский тяжелоатлет также стал единственным спортсменом, который удачно выполнил все три попытки в рывке.

Ранее сообщалось, что Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Азии по тяжелой атлетике.





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