25 Июля 2022 01:26

Казахстан завоевал «золото» и две «бронзы» за один день ЧА-2022 по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские тяжелоатлеты выиграли три медали за день на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

У юношей в весовой категории до 102 килограммов «золото» выиграл Никита Абдрахманов. Он показал лучший результат в обоих упражнениях: в рывке — 158 килограммов, в толчке — 196 килограммов и в сумме — 354 килограмма. Среди юниоров до 20 лет его результат стал вторым.

Также у юношей до 17 лет бронзовую медаль выиграл Жолтай Санжар, выступающий в весовой категории свыше 102 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 306 (136+170) килограммов.

У юниорок до 20 лет «бронзу» завоевала Кипшакбай Динара. Она выступала в весовой категории до 81 килограмма. Также она выиграла «серебро» в рывке и «бронзу» в толчке. Результат казахстанской спортсменки — 200 (89+111) килограммов.

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Егор Шерер вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии в Ташкенте. Тяжелоатлетка из Казахстана Надежда Ли выиграла «серебро».









Фото: пресс-служба ФТА РК