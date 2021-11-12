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Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо
12 Ноября 2021 20:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан завоевал «золото» чемпионата мира-2021 по самбо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Чемпионкой мира в весовой категории до 54 килограммов стала Гульдана Алмуханбетова – в финале она сразилась с представительницей Монголии Нехитбаатар Баярмой и победила ее со счетом 3:2.
У мужчин в весовой категории до 98 килограммов Райхан Мади стал серебряным призером чемпионата мира. Казахстанец должен был выступить в финале, однако не смог принять участие в поединке за «золото» из-за травмы – врачи запретили ему выходить на бой.
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