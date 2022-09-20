20 Сентября 2022, 17:53

Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по современному пятиборью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по современному пятиборью одержала победу на чемпионате Азии в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены первенствовали в смешанной эстафете. Команду представили Елена Потапенко и Владислав Сухарев.

На втором месте расположился Китай. Япония финишировала с бронзовой медалью.

Ранее сообщалось, что К азахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по современному пятиборью.

Фото: sports.kz















