20 Сентября 2022, 17:53
Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по современному пятиборью
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по современному пятиборью одержала победу на чемпионате Азии в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены первенствовали в смешанной эстафете. Команду представили Елена Потапенко и Владислав Сухарев.
На втором месте расположился Китай. Япония финишировала с бронзовой медалью.
Ранее сообщалось, что К азахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по современному пятиборью.
Фото: sports.kz
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