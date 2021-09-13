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Казахстан завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Сентября 2021, 18:47
Казахстан завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте продолжается чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Казахстанские спортсмены отметились второй золотой медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На этот раз успех был достигнут в командных соревнованиях. Эльдар Иманкулов, Владимир Исаченко, Валерий Рахимжан стали первыми в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Второе место заняла команда из Саудовской Аравии. Бронзовая медаль - на счету Кыргызстана.

Также Елизавета Безрукова, Ислам Усейнов стали третьими в стрельбе из пневматической винтовки (микс, 10 метров)

Ранее золотую награду завоевал Эльдар Иманкулов.


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