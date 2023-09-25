РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:25, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал вторую олимпийскую лицензию в современном пятиборье

    пятиборье Георгий Борода-Дудочкин
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

    По итогам мужских соревнований Георгий Борода-Дудочкин получил путевку на Олимпиаду в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    По результатам общего зачета он стал десятым, набрав 1411 баллов.

    Напомним, на Азиатских играх разыгрываются олимпийские лицензии по 8-ми видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, хоккей на траве, брейкинг, теннис и легкая атлетика.

    Ранее казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал на Азиаде-2022 бронзовую медаль Азиады-2022, а серебряную награду принесла Казахстану Абиба Абужакынова.

    Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представляют 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды. Кроме того, на Азиаде-2023 разыгрываются лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8-ми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.

    А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

    Теги:
    Спорт Олимпиада
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!