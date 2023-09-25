Казахстан завоевал вторую олимпийскую лицензию в современном пятиборье

По итогам мужских соревнований Георгий Борода-Дудочкин получил путевку на Олимпиаду в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

По результатам общего зачета он стал десятым, набрав 1411 баллов.

Напомним, на Азиатских играх разыгрываются олимпийские лицензии по 8-ми видам спорта. Помимо современного пятиборья, это бокс, стрельба из лука, плавание, хоккей на траве, брейкинг, теннис и легкая атлетика.

Ранее казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал на Азиаде-2022 бронзовую медаль Азиады-2022, а серебряную награду принесла Казахстану Абиба Абужакынова.

Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представляют 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 — неолимпийские виды. Кроме того, на Азиаде-2023 разыгрываются лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8-ми видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.

А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.