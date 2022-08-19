Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате мира по борьбе
19 Августа 2022 01:05

Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат мира по борьбе среди женщин до 20 лет. Казахстанская спортсменка Мадина Аман завоевала медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанская девушка-борец в схватке с польской спортсменкой Александрой Витос выиграла бронзовую награду в весовой категории до 59 килограммов.

В полуфинале Мадина Аман уступила венгерской девушке-борцу Виктории Борсос со счетом 6:7.

Представительница Казахстана в весовой категории до 59 килограммов так же стала обладательницей бронзовой медали мирового первенства 2021 года, который состоялся в Уфе.

Ранее казахстанец Мерей Базарбаев стал серебряным призером чемпионата мира.

Фото:

instagram.com/ kazakhstan__wrestling

instagram.com/unitedworldwrestling

Новости по теме
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Читайте также
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив