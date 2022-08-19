19 Августа 2022 01:05

Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат мира по борьбе среди женщин до 20 лет. Казахстанская спортсменка Мадина Аман завоевала медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанская девушка-борец в схватке с польской спортсменкой Александрой Витос выиграла бронзовую награду в весовой категории до 59 килограммов.

В полуфинале Мадина Аман уступила венгерской девушке-борцу Виктории Борсос со счетом 6:7.

Представительница Казахстана в весовой категории до 59 килограммов так же стала обладательницей бронзовой медали мирового первенства 2021 года, который состоялся в Уфе.

Ранее казахстанец Мерей Базарбаев стал серебряным призером чемпионата мира.

Фото:

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