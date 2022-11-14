Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате Азии по водному поло

14 Ноября 2022, 19:19

14 Ноября 2022, 19:19

Казахстан завоевал вторую медаль на чемпионате Азии по водному поло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана по водному поло завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

В матче за третье место наши спортсмены оказались сильнее соперников из Ирана. Ранее женская команда заняла третье место.

Фото: olympic.kz