28 Июля 2022 10:46

Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ по греко-римской борьбе среди юношей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась второй медалью на чемпиона мира U17 в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добился Юсуф Ашрапов в категории до 60 килограммов. В схватке за третье место ему противостоял иранский борец Абольфази Миршекар.

В упорной борьбе сильнее оказался Ашрапов. Он выиграл с разницей в один балл - 11:10.

Эта награда стала второй у казахстанской команды на этом ЧМ. Ранее «бронзу» завоевал Арсен Жума.





Фото: olympic.kz