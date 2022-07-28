28 Июля 2022 10:46
Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ по греко-римской борьбе среди юношей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась второй медалью на чемпиона мира U17 в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Успеха добился Юсуф Ашрапов в категории до 60 килограммов. В схватке за третье место ему противостоял иранский борец Абольфази Миршекар.
В упорной борьбе сильнее оказался Ашрапов. Он выиграл с разницей в один балл - 11:10.
Эта награда стала второй у казахстанской команды на этом ЧМ. Ранее «бронзу» завоевал Арсен Жума.
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