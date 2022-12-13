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Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

13 Декабря 2022, 09:16
Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Боготе (Колумбия) на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике состоялись мужские соревнования в весовой категории до 96 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу в них одержал представляющий Бахрейн уроженец Колумбии Лесман Паредес, поднявший в сумме двоеборья 397 килограммов (185 — рывок и 212 — толчок). Второе место занял Нургиса Адилетулы из Казахстана — 383 (174+209), бронзовым призером стал колумбиец Джор Морено — 380 (171+209).

Отметим, что для Казахстана данная медаль стала уже второй на проходящем мировом первенстве — ранее «бронзу» в весовой категории до 73 кг выиграл Алексей Чуркин.

Фото: sports.kz

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