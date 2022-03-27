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Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по фристайлу-могул в Италии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Марта 2022, 22:29
Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по фристайлу-могул в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по фристайлу-могул отметилась второй медалью на юниорском чемпионате мира в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Серебряную медаль наши спортсмены завоевали в параллельном могуле среди смешанных команд. В этом виде программы нашу страну представили Анастасия Городко и Федор Бугаков.

Первое место осталось за США. Также американские спортсмены завоевали «бронзу».

Стоит отметить, что ранее Анастасия Городко стала второй в индивидуальных соревнованиях.

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