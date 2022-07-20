20 Июля 2022 10:33

Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пауэрлифтер Азамат Толеген стал бронзовым призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет, который проходит в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

В категории до 61 килограмма наш спортсмен реализовал пять попыток из шести и остановился на весе в 262 (112+150) килограмма. Данный результат обеспечил ему «бронзу» в сумме двоеборья и «серебро» в «толчке».

Эта медаль стала для Казахстана второй на данном первенстве. Ранее Ерасыл Умаров выиграл «бронзу» в весовой категории до 55 килограммов.













Фото: www.instagram.com/wf_rk