    Казахстан завоевал вторую медаль Азиатских пляжных игр-2026 по скалолазанию

    Скалолазы Ришат и Рашид Хайбуллины завоевали бронзу, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал вторую медаль Азиатских пляжных игр-2026 в соревнованиях по спортивному скалолазанию!
    Фото: Никита Басов \ пресс-служба НОК Казахстана

    На Азиаде в Санье (Китай) состоялась эстафетная гонка среди мужчин, на кону которой стояла бронза.

    До этого раунда дошел казахстанский дуэт Ришат Хайбуллин/Рашид Хайбуллин. Нашим скалолазам противостоял Таиланд.

    Братья Хайбуллины финишировали с результатом 11,98 секунды, который принес им третье место. Походу соревнований спортсмены выиграли у Ирана, Индонезии. В полуфинале Ришат и Рашид уступили индонезийцам.

    В ¼ финала выбыли из турнира Дамир Токтаров и Амир Маймуратов, а также Тамара Улжабаева с Анной Баларшиной.

    Добавим, что днем ранее Ришат Хайбуллин показал третий результат в индивидуальных соревнованиях. 

    Азиатские пляжные игры 2026 Спорт спортсмены Казахстана
    Диана Калманбаева
    Автор