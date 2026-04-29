Казахстан завоевал вторую медаль Азиатских пляжных игр-2026 по скалолазанию

Скалолазы Ришат и Рашид Хайбуллины завоевали бронзу, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

На Азиаде в Санье (Китай) состоялась эстафетная гонка среди мужчин, на кону которой стояла бронза.

До этого раунда дошел казахстанский дуэт Ришат Хайбуллин/Рашид Хайбуллин. Нашим скалолазам противостоял Таиланд.

Братья Хайбуллины финишировали с результатом 11,98 секунды, который принес им третье место. Походу соревнований спортсмены выиграли у Ирана, Индонезии. В полуфинале Ришат и Рашид уступили индонезийцам.

В ¼ финала выбыли из турнира Дамир Токтаров и Амир Маймуратов, а также Тамара Улжабаева с Анной Баларшиной.

Добавим, что днем ранее Ришат Хайбуллин показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.