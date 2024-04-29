08:31, 29 Апрель 2024 | GMT +6
Казахстан завоевал вторую лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе
Казахстанец Эдуард Ещенко завоевал путевку на ОИ Париж-2024 на проходящем в Дохе (Катар) лицензионном турнире на Олимпиаду по стендовой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В финале упражнении «скит» среди мужчин он вошел в тройку. Этот результат позволил ему квалифицироваться на главные старты четырехлетия в Париже.
Ранее обладательницей олимпийской путевки в стендовой стрельбе стала Мария Дмитриенко.