Казахстан завоевал вторую лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе

Казахстанец Эдуард Ещенко завоевал путевку на ОИ Париж-2024 на проходящем в Дохе (Катар) лицензионном турнире на Олимпиаду по стендовой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В финале упражнении «скит» среди мужчин он вошел в тройку. Этот результат позволил ему квалифицироваться на главные старты четырехлетия в Париже.

Ранее обладательницей олимпийской путевки в стендовой стрельбе стала Мария Дмитриенко.