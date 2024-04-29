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    08:31, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал вторую лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе

    Эдуард Ещенко
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуру

    Казахстанец Эдуард Ещенко завоевал путевку на ОИ Париж-2024 на проходящем в Дохе (Катар) лицензионном турнире на Олимпиаду по стендовой стрельбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    В финале упражнении «скит» среди мужчин он вошел в тройку. Этот результат позволил ему квалифицироваться на главные старты четырехлетия в Париже.

    Ранее обладательницей олимпийской путевки в стендовой стрельбе стала Мария Дмитриенко

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Стендовая стрельба
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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