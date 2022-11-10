Казахстан завоевал вторую «бронзу» на ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Мадина Нуршаева провела первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 66 килограммов она стартовала сразу с полуфинала, где встретилась с представительницей Южной Кореи Чой Хон Гюн. Бой закончился победой кореянки раздельным решением судей. Таким образом, Мадина Нуршаева не смогла выйти в финал континентального первенства и стала бронзовой призеркой соревнований.

Ранее у сборной Казахстана бронзовую медаль также выиграла двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 50 килограммов.

Фото: sports.kz