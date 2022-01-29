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Казахстан завоевал второе «золото» за день на чемпионате мира по ММА
29 Января 2022 23:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий представитель Казахстана на чемпионате мира по ММА в Абу-Даби провел свой финальный бой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации пресс-службы Федерации ММА Казахстана, к азахстанский файтер Бекзат Жасия встретился с испанским бойцом Хуаном Искиредо в заключительном бою весовой категории до 65,8 кг.
Жасия стал победителем в поединке, впервые в своей карьере став чемпионом мира.
Напомним, что ранее Багдат Жубаныш завоевал свой третий титул чемпиона мира в весовой категории до 52,2 кг. Другой боец Дастан Жакыпбеков потерпел поражение в финале и получил «серебро» в весе до 56,7 кг.
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