Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан завоевал второе «золото» Универсиады-2023

17 Января 2023, 08:24
Казахстан завоевал второе «золото» Универсиады-2023

ЛЕЙК-ПЛЭСИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «летающий лыжник» Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8).

Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко — седьмой (220.9), Никита Девяткин — девятый (216.2), Святослав Назаренко — 20-й (147.3), Магжан Амангельдыулы — 21-й (144.5).

Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее «золото» в биатлоне завоевал Вадим Куралес.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023
Казахстан забил 15 шайб в ворота Великобритании на хоккейном турнире Универсиады-2023
Теги:
Читайте также
Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023
Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023
ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023
Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Назначен заместитель акима Павлодарской области
4 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange

Лента новостей