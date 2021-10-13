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    22:38, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан завоевал второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась второй золотой медалью на юношеском чемпионате мира в Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Ее автором стала Руфина Чалкарова. Она стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов.

    Второе место осталось за Тианой Жустино из Бразилии — 219 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Фатмагуль Чевик (Турция) — 203 килограмма.

    Добавим, что ранее первым обладателем высшей награды мирового первенства стал Рахат Бекболат (до 102 килограммов).



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