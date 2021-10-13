Казахстан завоевал второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась второй золотой медалью на юношеском чемпионате мира в Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Ее автором стала Руфина Чалкарова. Она стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов.

Второе место осталось за Тианой Жустино из Бразилии — 219 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Фатмагуль Чевик (Турция) — 203 килограмма.

Добавим, что ранее первым обладателем высшей награды мирового первенства стал Рахат Бекболат (до 102 килограммов).



