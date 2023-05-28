Казахстан завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее в копилку сборной принесли Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов.

Стрелки показали первый результат в «трапе» среди смешанных команд. На втором месте расположилась Турция, а Иран завоевал «бронзу».

Ранее Асем Орынбай стала первой в «ските». Также она вместе с Эдуардом Ещенко финишировали первыми в «ските» среди смешанных команд.