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Казахстан завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 23:00
Казахстан завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе Фото: olympic.kz.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее в копилку сборной принесли Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов.

Стрелки показали первый результат в «трапе» среди смешанных команд. На втором месте расположилась Турция, а Иран завоевал «бронзу».

Ранее Асем Орынбай стала первой в «ските». Также она вместе с Эдуардом Ещенко финишировали первыми в «ските» среди смешанных команд.


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