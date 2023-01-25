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Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

25 Января 2023, 16:17
Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии-2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке (Таиланд) состоялся финальный поединок женского турнира в весовой категории до 81 килограмма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За «золото» боролись Гульсая Ержан из Казахстана и представительница страны-хозяйки первенства Порннипа Чути. Итогом противостояния стала победа казахстанской спортсменки раздельным решением судей. Таким образом, она выиграла золотую медаль, а Чути стала серебряной призеркой.

Ранее сегодня от Казахстана в финале выступила Жасмин Кизатова (до 70 кг), она выиграла «золото» благодаря победе над Азизой Зокировой из Узбекистана.


Фото: sports.kz


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