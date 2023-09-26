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    11:13, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал второе «серебро» на Азиаде

    Казахстан завоевал второе «серебро» на Азиаде
    Фото: Sports.kz.

    Мужская сборная Казахстана по пулевой стрельбе стала обладателем серебряных наград Азиады-2022 в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В соревнованиях по стрельбе с десяти метров по движущейся мишени команда Казахстана в составе Бахтияра Ибраева, Андрея Худякова и Асадбека Назиркулиева стала второй, уступив лишь южнокорейцам и обойдя соперников из Индонезии.

    Таким образом, сборная Казахстана завоевала седьмую медаль текущей Азиады и вторую серебряную, также в активе национальной команды пять «бронз».

    Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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