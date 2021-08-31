Казахстан завоевал восемь золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В ОАЭ завершился молодежный чемпионат Азии по боксу. В активе команды Казахстана 12 медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Восемь из них являются золотыми. Также в активе наших боксеров две серебряные и две бронзовые награды.

Первыми стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов), Абдыгалы Абдыкерим (до 57 килограммов), Ерасыл Ермек (до 60 килограммов), Ернур Суюнбай (до 63,5 килограмма), Абзал Серик (до 67 килограммов), Бакберген Алиаскаров (до 75 килограммов), Темирлан Мукатаев (до 86 килограммов).

«Серебро» взяли Мади Амиров (до 92 килограммов) и Даниял Сапарбай (свыше 92 килограммов).

Третьими стали Арман Алматулы (до 71 килограмма) и Даурен Мамыр (до 82 килограммов).