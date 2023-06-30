Казахстан завоевал восемь медалей на турнире по женской борьбе в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле завершился международный турнир Yaşar Doğu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan. В женской борьбе Казахстан завоевал восемь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.



Обладателями медалей стали:

53 кг - Лаура Алмаганбетова - второе место

55 кг - Айнур Ашимова - первое место

57 кг - Эмма Тисина - третье место

59 кг - Диана Каюмова - второе место

65 кг - Ирина Казюлина - второе место

68 кг - Елена Шалыгина - первое место

68 кг - Меруерт Иманбекова - третье место

76 кг - Гулмарал Еркебаева - первое место

В командном зачете наша сборная стала второй.