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Казахстан завоевал восемь медалей на турнире по женской борьбе в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Июня 2023, 18:51
Казахстан завоевал восемь медалей на турнире по женской борьбе в Турции Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле завершился международный турнир Yaşar Doğu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan. В женской борьбе Казахстан завоевал восемь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Обладателями медалей стали:

53 кг - Лаура Алмаганбетова - второе место

55 кг - Айнур Ашимова - первое место

57 кг - Эмма Тисина - третье место

59 кг - Диана Каюмова - второе место

65 кг - Ирина Казюлина - второе место

68 кг - Елена Шалыгина - первое место

68 кг - Меруерт Иманбекова - третье место

76 кг - Гулмарал Еркебаева - первое место

В командном зачете наша сборная стала второй.


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