Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по боксу в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пхукете (Таиланд) прошли финальные бои в рамках международного турнира по боксу Thailand Open. От нашей страны на ринг вышли пятеро боксеров, трое из них взяли «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В дневной сессии первую золотую медаль завоевал Серик Темиржанов (до 57 килограммов). Он встречался с филиппинцем Яном Кларком Баутистой и одержал уверенную победу со счетом 5:0.

В весовой категории до 63 килограммов Султан Мусинов встретился с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном. Обойти оппонента не удалось, Мусинов завершил турнир с «серебром».

Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) уступил в финале Буджонгу Синсири из Таиланда - ещё одна серебряная медаль.

Также братья Оралбай возвращаются на родину с золотыми медалями. Нурбеку в финальном бою весовой категории до 81 килограмма противостоял индус Ашиш Кумар. Единогласным решением судей Нурбек Оралбай стал чемпионом турнира.

Айбеку же победа досталась без боя. В решающей встрече его соперником должен был стать Джаккапонг Йомхот из Таиланда. Однако, по неизвестным причинам, поединок не состоялся.

Напомним, что в полуфинале турнир с бронзовыми медалями завершили казахстанцы Аятулла Такижанов (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 91 кг) и Санатали Тольтаев (до 63 кг).

Таким образом, наши мастера кожаной перчатки возвращаются с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Участие в соревнованиях принимали 130 спортсменов из 14 стран мира.