РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по боксу в Таиланде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пхукете (Таиланд) прошли финальные бои в рамках международного турнира по боксу Thailand Open. От нашей страны на ринг вышли пятеро боксеров, трое из них взяли «золото», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В дневной сессии первую золотую медаль завоевал Серик Темиржанов (до 57 килограммов). Он встречался с филиппинцем Яном Кларком Баутистой и одержал уверенную победу со счетом 5:0.

    В весовой категории до 63 килограммов Султан Мусинов встретился с представителем Таиланда Сомчаем Вонгсуваном. Обойти оппонента не удалось, Мусинов завершил турнир с «серебром».

    Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов) уступил в финале Буджонгу Синсири из Таиланда - ещё одна серебряная медаль.

    Также братья Оралбай возвращаются на родину с золотыми медалями. Нурбеку в финальном бою весовой категории до 81 килограмма противостоял индус Ашиш Кумар. Единогласным решением судей Нурбек Оралбай стал чемпионом турнира.

    Айбеку же победа досталась без боя. В решающей встрече его соперником должен был стать Джаккапонг Йомхот из Таиланда. Однако, по неизвестным причинам, поединок не состоялся.

    Напомним, что в полуфинале турнир с бронзовыми медалями завершили казахстанцы Аятулла Такижанов (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 91 кг) и Санатали Тольтаев (до 63 кг).

    Таким образом, наши мастера кожаной перчатки возвращаются с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

    Участие в соревнованиях принимали 130 спортсменов из 14 стран мира.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Главная Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!