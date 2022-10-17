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Казахстан завоевал три медали на турнире по таеквондо в Черногории
17 Октября 2022, 11:01

Казахстан завоевал три медали на турнире по таеквондо в Черногории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские таеквондистки удачно выступили на международном турнире Podgorica Open G-2 в Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По данным пресс-службы Федерации, спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В весе 46 кг не было равных Айдане Едильбаевой. Мария Севостьянова (57 кг) выиграла серебряную награду турнира. Нурай Бауыржанова стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории 49 кг. Данный результат помог отечественным таеквондисткам войти в тройку лучших в командном зачете.


Фото: olympic.kz




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