+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -3 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан завоевал три медали на гран-при по стендовой стрельбе в Кувейте

16 Января 2020 08:30
Поделиться:
Казахстан завоевал три медали на гран-при по стендовой стрельбе в Кувейте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кувейте завершился очередной соревновательный день гран-при по стендовой стрельбе. Казахстан завершил его с тремя наградами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В мужских соревнованиях в дисциплине «скит» на первую ступень пьедестала поднялся Александр Мухамедиев. Джанкарло Тацца из Италии стал вторым. Мансур Альрашиди из Кувейта замкнул тройку лучших.

В шаге от награды остановился другой казахстанец Александр Ещенко.

У женщин в этом же виде программы Асем Орынбай стала второй. Анастасия Молчанова показала третий результат. Зоя Кравченко финишировала с шестым результатом.

Фото: olympic.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив