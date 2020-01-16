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Казахстан завоевал три медали на гран-при по стендовой стрельбе в Кувейте
16 Января 2020 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кувейте завершился очередной соревновательный день гран-при по стендовой стрельбе. Казахстан завершил его с тремя наградами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В мужских соревнованиях в дисциплине «скит» на первую ступень пьедестала поднялся Александр Мухамедиев. Джанкарло Тацца из Италии стал вторым. Мансур Альрашиди из Кувейта замкнул тройку лучших.
В шаге от награды остановился другой казахстанец Александр Ещенко.
У женщин в этом же виде программы Асем Орынбай стала второй. Анастасия Молчанова показала третий результат. Зоя Кравченко финишировала с шестым результатом.
Фото: olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
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