11:08, 23 Август 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал три медали на ЧМ по греко-римской борьбе в Софии
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Софии (Болгария) завершился чемпионат мира U20 по греко-римской борьбе. В активе команды Казахстана три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Лучший результат принадлежит Юсуфу Мациеву. В весовой категории до 97 килограммов борец завоевал серебряную медаль.
Динмухамед Кошкар (до 67 килограммов) и Максат Сайлау (до 87 килограммов) завершили мировое первенство на третьем месте.
В командном зачете у казахстанской команды - шестой результат. Возглавил таблицу Иран, у Азербайджана - второе место, Украина финишировала третьей.
Фото: olympic.kz