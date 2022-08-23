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    11:08, 23 Август 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал три медали на ЧМ по греко-римской борьбе в Софии

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Софии (Болгария) завершился чемпионат мира U20 по греко-римской борьбе. В активе команды Казахстана три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Лучший результат принадлежит Юсуфу Мациеву. В весовой категории до 97 килограммов борец завоевал серебряную медаль.

    Динмухамед Кошкар (до 67 килограммов) и Максат Сайлау (до 87 килограммов) завершили мировое первенство на третьем месте.

    В командном зачете у казахстанской команды - шестой результат. Возглавил таблицу Иран, у Азербайджана - второе место, Украина финишировала третьей.


    Фото: olympic.kz




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