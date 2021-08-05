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Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020

5 Августа 2021 19:48
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Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ -Сегодня казахстанские спортсмены пополнили копилку страны тремя бронзовыми медалями Олимпиады-2020: призерами стали боксер Сакен Бибосынов, борец вольного стиля Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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После тринадцати дней соревнований Казахстан с семью бронзовыми медалями занимает 76-е место в медальном зачете.

Лидирует по-прежнему Китай (34-24-16), на втором месте — США (29-34-27), на третьем — Япония (22-10-14). Лучшая из стран постсоветского пространства — Россия — она занимает пятое место (16-22-20). Ниже расположились Узбекистан — 32-е (2-0-1), Украина — 36-е (1-3-9), Беларусь — 49-е (1-1-1), Эстония и Латвия — 56-е (1-0-1), Армения и Кыргызстан — 66-е (0-2-1), Туркменистан — 73-е (0-1-0) и Азербайджан — 77-е (0-0-3).
ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 5 августа:
1. Китай — 34-24-16
2. США — 29-35-27
3. Япония — 22-10-14
4. Австралия — 17-5-18
5. Россия — 16-22-20
6. Великобритания — 16-18-17
7. Германия — 9-9-16
8. Италия — 7-10-18
9. Франция — 7-10-9
10. Нидерланды — 7-9-10
76. Казахстан — 0-0-7.


Фото: Владислав Семенов, НОК РК



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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