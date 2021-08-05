Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ -Сегодня казахстанские спортсмены пополнили копилку страны тремя бронзовыми медалями Олимпиады-2020: призерами стали боксер Сакен Бибосынов, борец вольного стиля Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После тринадцати дней соревнований Казахстан с семью бронзовыми медалями занимает 76-е место в медальном зачете.

Лидирует по-прежнему Китай (34-24-16), на втором месте — США (29-34-27), на третьем — Япония (22-10-14). Лучшая из стран постсоветского пространства — Россия — она занимает пятое место (16-22-20). Ниже расположились Узбекистан — 32-е (2-0-1), Украина — 36-е (1-3-9), Беларусь — 49-е (1-1-1), Эстония и Латвия — 56-е (1-0-1), Армения и Кыргызстан — 66-е (0-2-1), Туркменистан — 73-е (0-1-0) и Азербайджан — 77-е (0-0-3).

ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 5 августа:

1. Китай — 34-24-16

2. США — 29-35-27

3. Япония — 22-10-14

4. Австралия — 17-5-18

5. Россия — 16-22-20

6. Великобритания — 16-18-17

7. Германия — 9-9-16

8. Италия — 7-10-18

9. Франция — 7-10-9

10. Нидерланды — 7-9-10

76. Казахстан — 0-0-7.



Фото: Владислав Семенов, НОК РК



