Казахстан завоевал третью медаль на ЧМ по борьбе в Белграде

Девушка-борец из Казахстана Жамиля Бакбергенова провела схватку за бронзовую медаль чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В схватке за «бронзу» весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась на ковре с польской спортсменкой Наталией Стрзалька и одержала победу со счетом 4:1.

В полуфинале казахстанская спортсменка проиграла представительнице Монголии Дааванасан Енкх Амар со счетом 2:6.

Жамиля два раза выигрывала серебряную медаль чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов. Также Бакбергенова три раза становилась чемпионкой Азии.

Эта медаль стала третьей для Казахстана на чемпионате мира после «бронзы» Азамата Даулетбекова и «золота» Ризабека Айтмухана.





