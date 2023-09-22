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    22:30, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал третью медаль на ЧМ по борьбе в Белграде

    Казахстан завоевал третью медаль на ЧМ по борьбе в Белграде
    Фото: Sports.kz

    Девушка-борец из Казахстана Жамиля Бакбергенова провела схватку за бронзовую медаль чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В схватке за «бронзу» весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась на ковре с польской спортсменкой Наталией Стрзалька и одержала победу со счетом 4:1.

    В полуфинале казахстанская спортсменка проиграла представительнице Монголии Дааванасан Енкх Амар со счетом 2:6.

    Жамиля два раза выигрывала серебряную медаль чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов. Также Бакбергенова три раза становилась чемпионкой Азии.

    Эта медаль стала третьей для Казахстана на чемпионате мира после «бронзы» Азамата Даулетбекова и «золота» Ризабека Айтмухана.



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