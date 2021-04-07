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    20:44, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан завоевал третью медаль на чемпионате Азии в Бишкеке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан на чемпионате Азии по дзюдо в Бишкеке завоевал третью медаль в первый соревновательный день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ее автором стала Севара Нишанбаева, поднявшаяся на третью ступень пьедестала весовой категории до 57 килограммов. В схватке за «бронзу» ей противостояла Жюстин Бишоп из Новой Зеландии. Нишанбаева владела полным преимуществом. В итоге она выиграла оценкой «иппон».

    Добавим, что ранее серебряную медаль завоевала Абиба Абужакынова, а «бронза» на счету Елдоса Жумаканова.



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