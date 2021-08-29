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Казахстан завоевал третье «серебро» на Паралимпиаде-2020

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2021, 15:42
Казахстан завоевал третье «серебро» на Паралимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина в весовой категории свыше 70 килограммов сразилась за золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке Байбатиной противостояла представительница Азербайджана Дурсадаф Каримова. Схватка завершилась победой соперницы казахстанки иппоном. Стоит отметить, что по ходу соревнований Зарина выиграла у итальянки Каролины Косты и Ньямы Алтанцэцэг из Монголии.

Напомним, ранее на Паралимпийских играх в Токио Казахстан завоевал три медали: «золото» в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два «серебра» принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.


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