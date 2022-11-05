Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу

5 Ноября 2022, 19:49
Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу
5 Ноября 2022, 19:49

Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане и одержала победу над соперницей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом поединке на турнире в весовой категории до 57 килограммов соперницей Карины Ибрагимовой была Им Ае Джи из Южной Кореи. Казахстанка одержала победу единогласным решением судей и вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе бронзовую медаль. В этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовым призером чемпионата мира.

На данный момент у Казахстана уже есть шесть полуфиналисток ЧА-2022: Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Фото: sports.kz


Новости по теме
Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
Названы пять лучших боксеров чемпионата Азии-2022
Читайте также
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC
Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель начальника полиции Алматы
2 Дворец спорта построят в Петропавловске
3 Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
4 Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
5 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору