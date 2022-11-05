Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу

5 Ноября 2022, 19:49

5 Ноября 2022, 19:49

Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане и одержала победу над соперницей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом поединке на турнире в весовой категории до 57 килограммов соперницей Карины Ибрагимовой была Им Ае Джи из Южной Кореи. Казахстанка одержала победу единогласным решением судей и вышла в полуфинал турнира, гарантировав себе бронзовую медаль. В этом году Карина Ибрагимова становилась бронзовым призером чемпионата мира.

На данный момент у Казахстана уже есть шесть полуфиналисток ЧА-2022: Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Фото: sports.kz