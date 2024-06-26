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    14:06, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал шесть медалей на чемпионате Азии по борьбе

    Казахстан завоевал шесть медалей на чемпионате Азии по борьбе
    Фото: НОК РК

    В Иордании продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди участников до 17 лет. Женская команда Казахстана завоевала на нем шесть медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Все завоеванные награды являются бронзовыми.

    На пьедестал поднялись Сания Солтангали (до 49 кг), Мадхия Усманова (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Улдана Тлеухан (до 65 кг), Зейнеп Эламас (до 69 кг), Акбота Кадир (до 73 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Азия Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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